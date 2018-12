Ook in Irak krijgen kinderen Kerstman op bezoek, de beelden zijn confronterend

De christenen, die in Irak een vervolgde religieuze minderheid zijn, konden dit jaar Kerstmis voor het eerst als een officiële feestdag vieren. Daar mochten ook de kinderen van genieten. In Mosul, de op een na grootste stad van Irak, kregen ze op tweede kerstdag een verrassing van formaat: de Kerstman kwam er op bezoek met zijn helper om cadeautjes uit te delen. Schattig, toch? Tot u de beelden ziet. Het contrast tussen de dankbare kinderen en de verwoeste straten is hartverscheurend. Geen kleurrijke lichtjes of vrolijke versiering, het zijn de door ISIS (Islamitische Staat) gebombardeerde huizen die het decor vormen.