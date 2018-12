In 2048 hebben we een Vlaamse republiek, een voltooide overkapping, een 34ste succesvolle film van F.C. De Kampioenen, geen socialisten meer en een 60ste kampioenstitel voor RSC Anderlecht. Tenminste, als het aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) ligt. Dat liet hij zien in een opmerkelijke kerstvideo, waarin hij zelf als oude man voor kindjes aan het voorlezen was uit de krant van de toekomst...