Gemeenten krijgen brochure over veilig gebruik van vuurwerk

Brussel - Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) heeft alle gemeenten een brochure opgestuurd over het veilig gebruik van vuurwerk. Verder gebeuren er zoals elk jaar controles, zowel op de producten zelf als bij handelaars.

Elk jaar gebeuren er ongevallen met vuurwerk. Vorig jaar waren dat er in de eindejaarsperiode 24, in 2016 waren het er 20. Het gaat meestal om brandwonden, vaak aan handen en ogen.

Om ongevallen dit jaar te voorkomen, heeft minister Peeters alle gemeentes, politiezones en brandweerzones in ons land een brochure gestuurd over veilig vuurwerk. Daarin wordt ook aandacht besteed aan geluidsarm vuurwerk: dat is een relatief nieuwe soort; even mooi maar minder luid.

Naast sensibilisering controleert de FOD Economie zoals elk jaar op vuurwerkproducten en bij handelaars. Vorig jaar werden 54 vuurwerkartikelen voor particulieren gecontroleerd, en werden er zes van de markt gehaald omdat de conformiteit niet gegarandeerd was. Bij 24 andere artikelen waren er problemen met de etikettering. De 24 andere producten waren wel in orde.

De FOD Economie controleerde daarnaast 551 vuurwerkhandelaars. In totaal werden 28 waarschuwingen uitgeschreven voor lichte inbreuken en 20 pv’s opgesteld voor ernstige inbreuken.