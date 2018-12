Muyters heeft knelpuntberoepenlijst klaar om arbeidskrachten uit buitenland aan te trekken

Brussel - Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), heeft donderdag de dynamische lijst met knelpuntberoepen voorgesteld waarvoor bedrijven vanaf volgend jaar makkelijker buitenlandse arbeidskrachten kunnen aantrekken. Op de lijst van twintig beroepen staan onder meer zorgkundigen, verscheidene soorten technici en mecaniciens, bestuurders van kranen en bouwmachines, vrachtwagenchauffers, slagers en chef-koks.

Om de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt aan te pakken is het vanaf 1 januari 2019 gemakkelijker voor bedrijven om buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken. Vooral voor hoog- en middengeschoolden moet werken in Vlaanderen makkelijker en aantrekkelijker worden.

Zo komen er voor buitenlandse hooggeschoolden arbeidskaarten die drie jaar geldig zijn in plaats van één jaar. Eens ze hier vier jaar hebben gewerkt, krijgen ze bovendien voor onbepaalde duur toegang tot de arbeidsmarkt.

Voor de buitenlandse middengeschoolden is er de lijst met knelpuntberoepen die de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB om de twee jaar zal herbekijken. Voor beroepen op die lijst is geen voorafgaand arbeidsmarktonderzoek nodig.

“De ervaring leert ons dat het arbeidsmarktonderzoek voor deze profielen immers nagenoeg altijd tot een positieve beoordeling leidt. Deze gecontroleerde en efficiënte arbeidsmigratie is nodig om onze economische groei te verzekeren”, zegt Muyters. “De Vlaamse arbeidsmarkt schreeuwt om technisch geschoold personeel, met een groot aantal vacatures die we vaak niet ingevuld krijgen, ook niet als we over de taalgrens gaan zoeken.”