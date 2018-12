Gents koppel verovert wereld met poppenfilm

Gent -

Wie haalt het in zijn hoofd om zes jaar lang als een monnik te knutselen aan een 45 minuten lange animatiefilm over koloniaal Congo met personages en decors van vilt? “Wij zijn die rare buitenbeentjes die nergens bij horen”, zeggen Emma De Swaef en haar partner Marc James Roels lachend. “En in dat hoekje voelen we ons het meest comfortabel.”