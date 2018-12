Het racistische incident te veel in Italiaans voetbal? Excuses van burgemeester, oproep van Ronaldo

Giuseppe Sala, burgemeester van Milaan, heeft donderdag zijn excuses aangeboden aan de Senegalese Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly, die woensdag tijdens de wedstrijd in Inter kreeg af te rekenen met apengeluiden en andere vormen van racisme vanaf de tribune. Italiaanse media melden ook dat bij rellen tussen beide supportersclans een persoon overleden is.

LEES OOK. Napoli woedend om negeren apengeluiden tegenover Koulibaly (ex-Genk): “Volgende keer stappen we gewoon van het veld”

“De apengeluiden voor Koulibaly zijn een schande, een afschuwelijke daad ten aanzien van een serieuze atleet die fier is op zijn huidskleur”, schreef Sala op Facebook. “Ik vraag Koulibaly om vergiffenis, in mijn naam en die van Milaan. Ik zal naar Inter blijven gaan, maar bij de eerste ‘boe’ zal ik een klein gebaar maken, ik zal opstaan en vertrekken. Ik zal het voor mezelf doen, en me ervan bewust zijn dat iemand die een zwarte atleet beledigt deze reactie niet zal smaken. Maar ik zal het doen.”

ROOD | Napoli moet nog tien minuten met een mannetje minder verder na dom rood voor Koulibaly! #InterNapoli 0?-0? pic.twitter.com/1ignuIBp1q — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 26 december 2018

Ronaldo: “Nee tegen racisme!!!”

Het is (helaas) niet de eerste keer dat er een racistisch incident valt te noteren in het Italiaans voetbal. In het verleden kwamen boosdoeners en/of de betrokken clubs er vaak vanaf met een boete en slechts af en toe een wedstrijd voor gesloten deuren, tot frustraties van velen. Deze keer is er heel wat verontwaardiging, ook Cristiano Ronaldo reageerde op Instagram.

“Ik wil altijd goed gedrag en respect, in het leven en in het voetbal”, schreef Ronaldo. “Nee tegen racisme of andere vormen van belediging en discriminatie!!!”

Dode bij rellen vooraf

Voor de wedstrijd kwam het in Milaan tot relletjes tussen fans van beide kampen. Volgens Italiaanse media overleed een supporter van Inter, nadat hij door een van aangereden was. Vier Napoli-aanhangers raakten gewond, een van hen kreeg een messteek.

Inter won de wedstrijd, voor de achttiende speeldag van de Serie A, met 1-0. Koulibaly, ex-Racing Genk, werd in de slotfase uitgesloten. De Senegalees kreeg eerst geel voor een overtreding, maar omdat hij daarna op een cynische manier applaudisseerde richting de scheidsrechter, kreeg hij direct zijn tweede gele kaart.