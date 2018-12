Joost Arents (N-VA) legt uit waarom hij schepen in Ninove wordt. “Het alternatief was de stad in handen geven van extreemrechts”

Katie Coppens (SAMEN), Tania De Jonge (OPEN VLD) en Joost Arents (N-VA) op de persconferentie over het bestuursakkoord in Ninove. Foto: BELGA

Ninove - Joost Arents van N-VA, die in het Oost-Vlaamse Ninove steun geeft aan de coalitie van Open Vld en Samen, hoopt dat hij in de partij kan blijven omdat hij wou “verbinden” zoals Bart De Wever in Antwerpen. “Voor mezelf blijf ik nog altijd N-VA. Ik weet niet wat de partij gaat beslissen. “Het alternatief was de stad in handen geven van extreemrechts.”, wou “verbinden” en wil bij N-VA blijven

In het nieuwe stadsbestuur van Ninove zal de huidige burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) burgemeester blijven. Haar partij krijgt drie schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. Joost Arents zal een mandaat delen met Kurt Van den Driessche. De lokale partij SAMEN krijgt twee schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Forza Ninove is boos

Forza Ninove, de partij die met 40 procent van de stemmen als overwinnaar uit de verkiezingen kwam, blijft in de oppositie. Kopman Guy D’Haeseleere was ongemeen hard voor de beslissing van Arents. “Dit is een slag in het gezicht van een groot deel van de Ninovieters in het algemeen, en de Vlaamsgezinde kiezer in het bijzonder”, klinkt het op Facebook.

N-VA beraadt zich

De nationale afdeling van N-VA gaf eerder op donderdag in een reactie te kennen dat het bestuur van de lokale afdeling “na de verkiezingsnederlaag voor de oppositie had gekozen en dat recent nog heeft bevestigd”.

“Meneer Arents gaat nu in tegen de beslissing van zijn bestuur. Het is nu aan de lokale afdeling om zich daarover te beraden en in voorkomend geval de nodige stappen te ondernemen”, aldus de nationale woordvoerder van de partij, Joachim Pohlmann.