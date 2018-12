Het talent dat Ryan Giggs vergeleek met David Beckham slaat opnieuw toe met een geweldige vrije trap

Harry Wilson, remember the name. De door Liverpool aan Derby County verhuurde Engelsman werd door Welsh bondscoach Ryan Giggs eerder dit jaar vergeleken met David Beckham. Reden: zijn geweldige traptechniek. Tegen Sheffield United pakte de 21-jarige flankaanvaller opnieuw uit met een beauty. Van perfectie gesproken.

LEES OOK. Het (nog) onbekende toptalent: jongen met gouden linker doet legende denken aan David Beckham

"Hij doet dit constant op training", zei Giggs in oktober. "Ik heb doorheen de jaren David Beckham vrije trappen zien scoren. Het draait allemaal om oefenen, oefenen en oefenen. Harry doet dat ook. Al heb ik hem wel een boete gegeven na zijn goal op Old Trafford!"

In het Welshe voetbal viel deze week overigens ook een mooie doelpunt. George Christopher Williams van de Forest Green Rovers scoorde deze straffe vrije trap op weg naar een hattrick in een 1-4-zege tegen Newport County.

