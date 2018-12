Man neemt schelpen van dochtertje mee naar huis, dat kost hem bijna het leven

Na een leuke namiddag aan het strand van Quindalup, in het zuidwesten van West-Australië, heeft een vader per ongeluk uiterst giftige dieren mee naar huis genomen. Twee blauwgeringde octopussen zaten verstopt tussen de schelpen van zijn dochtertje.

Dochtertje Sophie (11) had op het strand mooie schelpen gevonden, die vader Aaron in zijn broekzak stopte om mee te nemen naar huis. Maar toen hij thuiskwam, kwam hij erachter dat er twee dodelijke inktvissen in de schelpen verstopt zaten.

“Toen ik de schelpen wilde schoonmaken, had ik plots een blauwgeringde octopus in mijn hand”, zegt Aaron. Het tweede dier zat met zijn tentakels tegen zijn been aan. Het was pas toen hij het dier opzocht via Google, dat hij besefte dat het om een van de meest giftige dieren ter wereld ging.

“Blijkbaar is de beet niet pijnlijk, dus weet je het waarschijnlijk niet eens als je gebeten bent. Toch ben je binnen drie minuten dood”, zegt de vader, die nadien naar het ziekenhuis ging, maar met de schrik vrijkwam.

Geluk gehad

Aan de lokale media vertelde de man dat hij besefte dat hij veel geluk heeft gehad. “Ik had op kerstavond kunnen sterven voor de ogen van mijn kinderen. En ik zou niet eens geweten hebben waaraan.”

Het gif van de blauwgeringde octopus verlamt de prooi, waardoor er geen zuurstof meer door het lichaam kan stromen. Het slachtoffer blijft wel bij bewustzijn, wat zorgt voor een zeer pijnlijke dood.