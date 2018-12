Honderden mensen in noodopvang na aardbevingen vulkaan Etna

Na een reeks aardbevingen rond de vulkaan Etna op het Italiaanse eiland Sicilië verblijven 370 mensen in noodopvangcentra nadat hun woning beschadigd raakte. Dat heeft het hoofd van de Italiaanse Civiele Bescherming donderdag gemeld. 28 mensen raakten gewond door de bevingen.

Er zijn geen zwaargewonden, buiten een 80-jarige vrouw die verpletterd werd, maar niet in levensgevaar is, aldus Angelo Borrelli aan de publieke omroep RAI. Tien mensen werden opgenomen in het ziekenhuis, achttien anderen gingen zelf naar het ziekenhuis voor verzorging. De Civiele Bescherming kreeg 1.600 oproepen in verband met schade door de aardbevingen.

Woensdag vonden een reeks bevingen plaats in de buurt van Viagrande, op de oostelijke helling van de Etna. De zwaarste beving had een magnitude van 4,8 op de schaal van Richter.

Op de vraag of de bevolking niet op voorhand gealarmeerd had kunnen worden over de bevingen, antwoordde Borrelli dat aardbevingen niet voorspeld kunnen worden. Toch gaf hij ook toe dat de lokale autoriteiten in de regio van de Etna niet de gepaste noodplannen hebben om met dergelijke crisissen om te gaan. “Het is een zwak punt waar we aan moeten werken”, zegt hij.

De vicepremiers Luigi Di Maio en Matteo Salvini bezoeken donderdag de getroffen regio en zullen er een gezamenlijke persconferentie houden.

De Etna is met 3.330 meter de hoogste vulkaan in Europa. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld.

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE