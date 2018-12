Experts en critici vrezen dat “rockster” Trump geheime informatie lekte door verrassingsbezoek aan troepen in Irak

Donald Trump zakte woensdag met zijn echtgenote af naar een luchtmachtbasis in Irak om de troepen te verrassen. De president van de Verenigde Staten werd ontvangen als een echte rockster, moest talloze handen schudden en poseerde lustig voor selfies met soldaten. Het duurde ook niet lang voor bovenstaande ‘kerstvideo’ via het Twitteraccount van Trump op de wereld werd losgelaten. En net daar wringt het schoentje volgens experts en critici, die vrezen dat Trump geheime informatie lekte door elitesoldaten herkenbaar in beeld te brengen: “Nog nooit eerder gebeurd in oorlogsgebied.”

Donald Trump sprak de Amerikaanse troepen in Irak trots toe en bedankte hen voor het werk dat ze in de regio uitvoeren. “Ik wil jullie persoonlijk bedanken om het kalifaat in Irak en Syrië bijna te elimineren”, klonk het tijdens een speech. “Jullie staan op de frontlinie om de terroristische vijanden van Amerika te vernietigen.”

Volgens experts in lichaamstaal gedroeg de 45ste president van de Verenigde Staten zich als een “echte rockster” door zelfverzeker tussen de geharde soldaten te lopen en vrolijk voor selfies te poseren. Over een - opnieuw ongemakkelijke - intiem moment met zijn vrouw vloeide ook heel wat inkt, maar experts en critici vrezen vooral dat hij soldaten in gevaar bracht.

Opnieuw een “ongemakkelijk” intiem moment voor Melania en Donald Trump Foto: REUTERS

Propaganda-nachtmerrie

“Echte namen, gezichten en de identiteit van personeel in oorlogsgebied wordt altijd angstvallig geheim gehouden in oorlogsgebied”, zegt een voormalige Navy SEAL. “Ze ‘toevallig’ onthullen in de media - zelfs door de opperbevelhebber - zou een propaganda-nachtmerrie zijn mocht één van die soldaten worden gevangen genomen door terroristen. Je kunt dan niet meer ontkennen wie of wat je bent.”

“Meestal worden de gezichten onherkenbaar gemaakt voor er beelden worden gepubliceerd, of is het gezicht van elitesoldaten verborgen achter een masker”, verklaarde een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Defensie. “Ik kan met niet herinneren dat er ooit special forces met herkenbaar gezicht poseerden, terwijl ze in actieve dienst zijn.”

Het Pentagon, het Witte Huis en het Naval Special Warfare Command hebben nog niet gereageerd op het blitzbezoek of de kritische opmerkingen.

bekijk ook

Trump voor het eerst als president bij Amerikaanse militairen in een oorlogszone: onaangekondigd bezoek aan Irak

Arme Donald: Melania wil geen handje geven

Arme Donald deel twee: Melania wil nog steeds zijn handje niet vasthouden