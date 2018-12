IJsvissers in de penarie nadat land plots drijvende ijsschots blijkt te zijn

Het koude weer in de Baltische staten is een zegen voor de ijsvissers. Zo ook voor de 27 liefhebbers die op tweede kerstdag in de baai van de Estse havenstad Pärnu, aan de Baltische Zee, even konden ontsnappen aan het zoveelste kerstdiner om hun favoriete tijdverdrijf te beoefenen. Tot ze zich realiseerden dat het ijs waarop ze zaten een ijsschots geworden was, die steeds verder afdreef van het land.