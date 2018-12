Tottenham kan bijna weer rekenen op Mousa Dembélé en Jan Vertonghen

Tottenham Hotspur hoopt zijn geblesseerde Belgen Mousa Dembélé en Jan Vertonghen snel te recupereren. De Spurs laten donderdag weten dat Dembélé na zijn enkelblessure in de laatste revalidatiefase zit, terwijl Vertonghen, die last had van de dij, op het trainingsveld aan zijn terugkeer timmert.

Dembélé ligt al sinds begin november in de lappenmand met een enkelblessure. De 31-jarige Rode Duivel liep schade op aan de ligamenten van zijn rechterenkel, en het was snel duidelijk dat hij in 2018 niet meer in actie zou komen.

Vertonghen was een tweetal weken op de sukkel met een pijnlijke dij. De 31-jarige verdediger was eind november pas weer inzetbaar na een hamstringblessure, na een inactiviteit van een kleine twee maanden.

Tottenham staat na negentien speeldagen op de tweede plaats in de Premier League. Toby Alderweireld en co tellen zes punten minder dan koploper Liverpool.