Carlinhos neemt afscheid van Standard

Standard-voetballer Carlinhos zal vermoedelijk andere oorden opzoeken tijdens de wintertransferperiode. Op zijn Instagrampagina neemt de 24-jarige Braziliaan afscheid van de Rouches.

“Bedankt voor alles, Standard. Het is tijd om nu bij mijn familie te zijn en een nieuw voetbalavontuur te beleven. Ik hoop jullie ooit terug te zien”, klinkt het als afscheid op Instagram.

In augustus 2017 verhuisde Carlinhos van de Portugese club Estoril naar Luik voor een slordige 2,5 miljoen euro. Onder Sa Pinto wierp de Braziliaan zich snel op tot vaste waarde en hielp hij Standard aan de bekerwinst en tweede plaats in de play-offs. Dit seizoen past de Braziliaan niet in de plannen van Michel Preud’homme en zit hij vaker op de tribune dan in de selectie.

Volgens Standardwatchers zou de Braziliaanse topclub Fluminense wel eens de nieuwe bestemming van Carlinhos kunnen worden. Fluminense zou de creatieve middenvelder eerst een jaar huren met een bijkomende aankoopoptie.