Is het nieuwe gemeentebestuur in Ninove écht ondemocratisch? “Dit is geen aanfluiting van democratie, dit is de werking van de democratie”

Ninove -

Het verrassende nieuws dat er in Ninove alsnog een coalitie gevormd is zonder het extreemrechtse Forza Ninove, kwam hard aan bij Guy D’Haeseleer. De lijsttrekker van de grootste partij in de Oost-Vlaamse stad noemde het “ondemocratisch” en een “klap in het gezicht van de kiezer”. Hij had het zelfs over “een zwarte dag voor de democratie”, maar klopt dat wel? Politicologen Carl Devos (UGent) en Dave Sinardet (VUB) geven het antwoord.