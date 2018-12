Gele hesjes steken truck in brand en plunderen inhoud, ook wegdek beschadigd

Voeren - De gele hesjes hebben afgelopen nacht verschillende acties gevoerd in Wallonië. Aan de grensovergang op de E19 in Henegouwen liep het danig uit de hand: een vrachtwagen werd geplunderd en in brand gestoken. Ook in Voeren moest de politie hard ingrijpen nadat tientallen demonstranten er urenlang de snelweg naar Maastricht blokkeerden.

De ‘gele hesjes’ die protesteren tegen de hoge brandstofprijzen, lieten in de nacht van woensdag op donderdag fel van zich horen in Wallonië.

Beschadigd wegdek

In Hensies, een grensgemeente in Henegouwen, hebben vandalen zich in de loop van de nacht bij de actievoerders gevoegd. Rond 1 uur pleegden ze een gewelddadige diefstal in een vrachtwagen die op een parking vlak bij de grenspost stond. De vrachtwagen werd daarna in brand gestoken.

Het uitgebrande voertuig werd donderdagochtend verplaatst, maar de schade aan het wegdek is aanzienlijk. De weg blijft momenteel geblokkeerd en er loopt een onderzoek naar de feiten.

Demonstranten opgepakt

Daarnaast heeft de politie ook hard ingegrepen bij een gele hesjes-blokkade in Voeren. Tientallen demonstranten blokkeerden er urenlang de snelweg naar Maastricht. Drie van hen werden opgepakt.

Voorts werd afgelopen nacht in Henegouwen een filterblokkade opgesteld aan de industriezone van Thuin. Daar werden om het half uur tien vrachtwagens tot het terrein toegelaten. Daarnaast werden er ook acties opgezet ter hoogte van Lamain, Bettignies, Macquenoise, Jeumont en Fontenoy. Maar die acties waren rond 6.15 uur alweer afgelopen.

In de provincie Luik werd ook geprotesteerd ter hoogte van de grensovergang op de E40 in Lichtenbusch. Daar werd aan vrachtwagens de toegang tot de snelwegparking ontzegd.