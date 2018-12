Beerschot Wilrijk haalt nieuwe spelmaker in Zweden

Beerschot Wilrijk heeft een nieuwe transfer afgerond. Het neemt Diego Montiel over van de Zweedse tweedeklasser Orgryte. Daar scoorde de 23-jarige spelmaker vorig seizoen 13 goals en deelde hij 15 assists uit. Bij Beerschot Wilrijk tekent hij een contract voor 2,5 seizoenen, met optie op twee extra jaar. Hij trekt volgende woensdag mee op stage naar Spanje.

Diego Montiel werd in de Supperetan, de Zweedse tweede klasse, uitgeroepen tot beste speler van het voorbije seizoen.

“Het vorige seizoen was de doorbraak voor Diego. Met die cijfers was hij bijzonder bepalend voor z’n ploeg. En dat is niet vanzelfsprekend in de Zweedse tweede klasse”, aldus bestuurder Jan Van Winckel. “We zijn dan ook blij dat hij, uit een reeks van aanbiedingen, voor ons kiest. Net als de nieuwkomers die bij het begin van het seizoen kwamen, is Montiel een talentvolle speler die we een langdurig contract aanbieden. Deze transfer past dus perfect bij onze visie en gezien het feit dat hij einde contract was, is dit een opportuniteit die we niet mochten laten liggen.”

Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

TRANSFER | Beerschot Wilrijk versterkt zich per direct met de 23-jarige Diego Montiel.



26/04/1995

🇸🇪 Zweedse spelmaker

Transfervrij

13 goals en 15 assists bij @OrgryteFotboll in 2018

Precieze rechter pic.twitter.com/OSrbqQ2uXz — Koen Frans (@koenfrans) December 27, 2018

“Montiel is een echte spelverdeler. Het is een type van speler dat we zeker kunnen gebruiken in deze kern”, vertelt coach Stijn Vreven. “We moeten hem voorzichtig brengen. Hij gaat ongetwijfeld een aanpassingsperiode nodig hebben. Dat kunnen we ons permitteren want het middenveld draait goed op dit moment. Anderzijds verloren we Vancamp op die positie. Moesten er nieuwe blessures of schorsingen zijn, hebben we eventueel een alternatief op kortere termijn.”

Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

“Ik ben supergemotiveerd en ga keihard werken om er te staan als de ploeg me nodig heeft. Dat ik naar een club als Beerschot kan komen, is voor mij een belangrijke stap en een fantastische beleving. Ik heb een heel goed gevoel bij deze club en bij de overstap. Het klikte ook meteen met Stijn Vreven en Hernan Losada”, vertelde de Zweed, die zich dus meteen thuisvoelt op het Kiel.

“Ik hou van dit soort spelers. Hij heeft een actie in huis maar behoudt ook het overzicht. Zijn vista is het eerste wat me opviel. Daardoor heeft hij zo veel assists achter z’n naam. We moeten hem de kans en de tijd geven om zich aan te passen maar ik ben er zeker van dat hij hier kan doorbreken. Onze supporters gaan de speelstijl van Diego appreciëren”, denkt Hernan Losada tot slot.

De Zweedse revelatie Diego Montiel kiest voor het Kiel. De spelverdeler tekent voor 2,5 seizoenen bij KFCO Beerschot Wilrijk. Meer info: https://t.co/IPsXBE0mW1 pic.twitter.com/RR3sLI0Ueo — Beerschot Wilrijk (@beerschot_wlrk) December 27, 2018

Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency