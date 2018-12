Bestuurder tijdlang gekneld na zware botsing aan Kennedytunnel

Net voor de ingang van de Kennedytunnel op de Antwerpse Ring richting Gent vond donderdagmiddag een kop-staartaanrijding plaats tussen drie voertuigen. Een van de bestuurders zat een tijdlang gekneld en moest door de brand worden bevrijd. De betrokken voertuigen moesten getakeld worden, waardoor een lange file ontstond.

Het ongeval gebeurde rond 13.20 uur. De geknelde bestuurder die door de brandweer moest bevrijd worden, werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer reinigt momenteel het wegdek. Omdat de auto’s getakeld moeten worden, was een tijdlang enkel de linkerrijstrook vrij. Sinds 14.40 uur is de weg vrijgemaakt. Er stond dan nog een file van Antwerpen-Noord tot de Kennedytunnel.

Ook in de richting van Nederland was rond 14.20 uur een ongeval gebeurd met vijf voertuigen aan de Kennedytunnel. De linkerrijstrook was versperd. Een uur later was de weg vrijgemaakt.

Foto: BFM

Foto: bfm

Foto: bfm

Foto: bfm

