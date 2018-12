Vliegverkeer eist meer slachtoffers

Het aantal mensen dat bij vliegtuigongevallen om het leven kwam, is in 2018 drastisch gestegen volgens deskundigen. Hoewel het aantal zware ongevallen in de burgerluchtvaart met 45 bijna hetzelfde was als vorig jaar, nam het aantal doden wereldwijd van 40 tot 559 toe.

Het bijna afgelopen jaar kan men als “terug naar normaal” omschrijven, zei Jan-Arwed Richter, het hoofd van het bureau voor analyse van vliegtuigongevallen JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre).

Richter wees erop dat 2017 een uitzonderlijk jaar was voor de veiligheid in de wereldwijde luchtvaart, met extreem lage aantallen slachtoffers. Volgens de analyse die het in Hamburg gevestigde bureau JACDEC voor het luchtvaartmagazine Aero International (januari-editie) maakte, lag het aantal slachtoffers van 2018 boven het tienjarige gemiddelde van 448 doden, maar onder het 25-jarige gemiddelde van 844 doden.

JACDEC registreert en analyseert sinds bijna 30 jaar de ongevallen en zware incidenten in de burgerluchtvaart. Daarbij wordt rekening gehouden met alle vliegtuigen van meer dan 5,7 ton of meer dan negentien zitplaatsen.