Andrea (27) overleefde een gruwelijke verkrachting: “Hij sloeg me tot ik niet meer kon schreeuwen of vechten”

“Ik ben sterk, intelligent en onafhankelijk. Niets daarvan maakt uit als een man je pijn wil doen.” Het zijn de woorden van de Amerikaanse studente Andrea Sicignano (27), die sinds enkele maanden in Madrid woont. Zij werd vorig weekend na een avondje stappen in de Spaanse hoofdstad gruwelijk aangevallen en verkracht door een onbekende man.

** Opgelet: dit artikel bevat getuigenissen over fysiek en seksueel geweld die als schokkend ervaren kunnen worden.

Op haar Facebookaccount deelde Andrea Sicignano, die de laatste zes maanden in Madrid doorbracht, haar verhaal. Een vreselijk verhaal, dat al tienduizenden keren gedeeld is.

“Dit zal moeilijk zijn om te lezen voor de mensen die mij kennen, maar jullie moeten mijn stem horen. Jullie allemaal.”

“Ik woon inmiddels zes maanden in Madrid en afgelopen weekend bezocht ik daar een vriend. We gingen een avondje stappen om een flamencoshow te zien. We waren allebei dronken en toen we de bar verlieten, raakten we elkaar kwijt. In een poging om thuis te geraken, stapte ik per ongeluk op de verkeerde bus.”

Die bus bracht Andrea naar een buurt die ze niet kende. Iedereen behalve één man was afgestapt. Aan de eindhalte stapten ook Andrea en die man af. Op een bankje aan de bushalte probeerde ze uit te zoeken hoe ze thuis zou geraken.

“Ik was de weg kwijt om 4 uur ’s nachts en het openbaar vervoer reed niet meer. Ik had hulp nodig en die man verzekerde mij dat hij me veilig naar huis zou helpen.”

“Ik kon niet meer vechten, sloot mijn ogen”

Maar plots besefte Andrea dat ze in gevaar was. Toen ze probeerde weg te stappen, werd de man gewelddadig. Extreem gewelddadig.

“Ik begon te vechten, hij begon me te slaan. Ik schreeuwde en vocht met alle kracht die ik in me had. Ik probeerde wanhopig naar mijn gsm te grijpen, maar hij zei me in het Spaans dat hij mijn gsm had en dat ik niemand kon bellen. Hij sloeg me in het gezicht, keer op keer, tot ik niet meer kon vechten. Tot ik niet meer kon schreeuwen. Tot ik zelfs niets meer kon zien door het bloed in mijn ogen.”

Op dat moment was Andrea het zeker: dit zou ze niet overleven. Dus sloot ze haar ogen, in de hoop dat haar aanvaller zou denken dat ze dood was.

“Ik deed alsof ik dood was. Ik kon alleen nog hopen dat hij zou weggaan. Ik weet niet hoeveel tijd er voorbijging voor ik uiteindelijk mijn ogen opende, maar toen ik dat deed, was hij verdwenen. Hij had me verkracht.”

Andrea bleef alleen achter in de duisternis, volledig bebloed. Van zodra ze kon, begon ze te lopen naar een openbare weg. Daar kon ze een autobestuurder tegenhouden, die de ambulance belde. Doodsbang en alleen werd de studente naar het hospitaal gebracht.

“Het personeel nam de situatie meteen zeer ernstig. Mijn ogen waren volledig opgezwollen, mijn neus gebroken op vier plaatsen. Ik had blauwe plekken en schrammen over mijn hele lichaam.”

“Laat dit je kracht geven”

De afgelopen dagen heeft Andrea in een waas vol ziekenhuisbezoeken en politiebezoeken doorgebracht. De politie ging naar de plaats van de verkrachting, waar ze bloed en DNA analyseerden. Niet veel later hadden ze een verdachte te pakken.

“Vanmorgen heb ik de dader in de ogen gekeken. Er zal een rechtszaak volgen, maar voorlopig zit hij veilig achter de tralies. Deze man kon mij vermoord hebben. Hij liet mij alleen achter, in een plas van mijn eigen bloed. Voor zover hij wist, was ik dood. Maar ik heb het overleefd. Ik ben er nog.”

En daarom voelt Andrea zich vooral opgelucht. Opgelucht omdat ze nog leeft. Maar ze wil ook alle vrouwen waarschuwen met haar Facebookpost.

“Alstublieft. Voor alle vrouwen én alle mannen met een moeder, een zus, een dochter, een vrouw of een vriendin. Alstublieft: geef elkaar een knuffel en besef dat dit gevaar heel echt is. Ik had nooit gedacht dat zoiets me kon of zou overkomen. Ik reis al mijn hele leven alleen. In allerlei landen en steden. Ik ben sterk, intelligent en onafhankelijk. Maar niets daarvan maakt uit als een man je pijn wil doen.”

“Denk alstublieft nooit dat het jou niet kan overkomen. Deze vreselijke dingen gebeuren voortdurend bij vrouwen. Wanneer ze dronken zijn, wanneer ze nuchter zijn, wanneer ze gaan wandelen… Het kan iedereen overkomen, en dat weet ik nu. Maar hoe voorkomen we dat zulke dingen ooit nog gebeuren? Wij, als vrouwen, kunnen dat niet. Het is aan de mannen, die echt moeten leren begrijpen wat het is om een vrouw te respecteren. Vrouwen zijn geen objecten. Je kunt ons niet zomaar vastnemen en gebruiken. We mogen onze levens niet in angst leven. We mogen het slechte niet laten winnen. Laat dit bericht je niet ontmoedigen, maar net kracht geven.”