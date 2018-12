Beerschot Wilrijk strikt topspeler uit Zweedse tweede klasse

Antwerpen - Beerschot Wilrijk heeft zich versterkt met de 23-jarige middenvelder Diego Montiel. Dat heeft het team uit de Proximus League donderdag laten weten. De Zweed komt over van Örgryte in zijn thuisland en ondertekent op het Kiel een contract voor 2,5 seizoenen met een optie op twee seizoenen extra.

Montiel scoorde vorig seizoen bij Örgryte, dat uitkomt in de Zweedse tweede klasse, dertien doelpunten en gaf vijftien assists. Dat leverde hem de prijs van beste speler van de competitie op. “Montiel is een echte spelverdeler, het is een type van speler dat we zeker kunnen gebruiken in deze kern”, verklaart coach Stijn Vreven. “We moeten hem voorzichtig brengen. Hij gaat ongetwijfeld een aanpassingsperiode nodig hebben. Dat kunnen we ons permitteren want het middenveld draait goed op dit moment.”

“Ik ben supergemotiveerd en ga keihard werken om er te staan als de ploeg me nodig heeft”, reageert de aanwinst. “Dat ik naar een club als Beerschot kan komen, is voor mij een belangrijke stap en een fantastische beleving. Ik heb een heel goed gevoel bij deze club en bij de overstap. Het klikte ook meteen met Stijn Vreven en Hernan Losada.”

Montiel vertrekt volgende woensdag al met het Antwerpse team mee op stage naar Spanje.