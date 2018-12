Kind dat bedolven raakte na lawine in Frankrijk pas na een uur gered

Een kind dat bedolven werd door een lawine in het Franse skioord La Plagne, is na een uur levend en wel teruggevonden. Dat meldt de lokale gendarmerie donderdag.

Een speurhond had het kind ontdekt onder de sneeuw, schrijft de gendarmerie in een bericht op Facebook. Ze voegde er nog aan toe dat iemand terugvinden onder de sneeuw zonder lawinepieper niets minder dan een “mirakel” is.

Volgens de krant Le Dauphine is het slachtoffer een 12-jarige jongen die door een sneeuwgolf van 400 meter voort werd gesleept voordat hij onder de sneeuw terecht kwam. De jongen was bij zijn bevrijding nog bij bewustzijn omdat hij kon blijven ademen dankzij een luchtzak in de sneeuw. Hij was samen met zes andere mensen op weg, maar niemand had speciaal materiaal bij.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner bedankte de hond Getro en de eigenaar van het dier. “Bravo aan de helden van de dag”, schreef hij donderdag op Twitter.

De jongen verkeert volgens de Franse media in goede gezondheid.