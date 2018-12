Ook Dries Mertens neemt het op voor teamgenoot die slachtoffer werd van racisme, Inter kent straf

LEES MEER.Het racistische incident te veel in Italiaans voetbal? Excuses van burgemeester, oproep van Ronaldo

Mertens’ bericht werd vergezeld van een foto waar hijzelf en Koulibaly op afgebeeld zijn. “Je bent één van de mooiste mensen die ik ken, verander alsjeblieft nooit. Reageer niet op die zever. We staan samen”, luidt de vertaling, gevolgd door de bekende hashtag #notoracism. Koulibaly kreeg laat in de wedstrijd een tweede gele kaart (en dus rood) en moest toekijken hoe Napoli in blessuretijd nog een punt uit handen gaf.

You’re one of the most beautiful people I know, please never change. Don’t react to this b*llshit. Let’s stand together! #notoracism pic.twitter.com/8L13U5g9wV