COLUMN. “Gedaan dus met mopjes. Foto’s van onze bloemkool met worst. Zielenroerselen, daarover moet het gaan!”

Vrolijke mensen, dat helpt voor een betere wereld. Dus moeten we ons hart uitstorten op de sociale media. Want wie dat doet, is gelukkiger. Dat zeggen wetenschappers die meer dan een miljard Twitter-berichten hebben geanalyseerd. Onderdrukken we onze emoties, dan gaat ons humeur erop achteruit. We verzuren. Maar uiten we ze, dan verdwijnen ze als sneeuw voor de zon.