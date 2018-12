Vijf Amerikaanse politieagenten ontslagen “omdat ze blank zijn”

Vijf vroegere politieagenten uit Californië die ontslagen werden nadat ze een koppel in een auto hadden doodgeschoten, hebben een proces aangespannen tegen de stad Inglewood omdat ze naar eigen zeggen gediscrimineerd werden als blanken.

Bij het schietincident volgden Sean Reidy, Richard Parcella, Michael Jaen, Andrew Cohen en Jason Cantrell de bevelen op van twee meer ervaren Latino-sergeanten, die niet ontslagen werden, zei hun advocaat Zorik Mooradian.

“Mijn vraag is: waarom zijn de bevelvoerende officieren die ter plaatse waren, nog steeds aan het werk bij de politie, terwijl vijf jonge blanke agenten die met gevaar voor eigen leven overeenkomstig de bevelen van hogerhand handelden, ontslagen werden”, zei Mooradian.

De politie werd in februari 2016 opgeroepen voor een auto die met draaiende motor in het midden van de straat stilstond. In de auto zaten een man en een vrouw die bewusteloos leken. Op de schoot van de vrouw lag een semi-automatisch wapen. Nadat het paar bijgekomen was, liep het fout wanneer eerst de man en dan de vrouw naar het vuurwapen greep. Het paar werd door de politieagenten neergeschoten en overleefde het incident niet.

Vijf politieagenten werden geschorst en ruim een jaar later ontslagen. De twee officieren die op de plaats van het incident de leiding hadden, werken nog steeds voor de politie.