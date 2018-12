Vrouw die zoontje van 6 doodde aangehouden op verdenking van moord

Bree - De vrouw die woensdagavond haar zoontje van 6 om het leven bracht, is aangehouden op verdenking van moord. Nadat ze haar kind gedood had, probeerde ze zelfmoord te plegen, maar haar letsels waren niet levensbedreigend.

De politie van de zone CARMA werd woensdag rond 19 uur verwittigd. In het appartement van de moeder werd het levenloze lichaam van de jongen ontdekt. Het kind lag in bad. De vrouw, een zelfstandige thuisverpleegster, zou te kampen hebben gehad met psychologische problemen.

De feiten vonden plaats in het appartement van de vrouw in de Millenstraat in Bree. Ze woonde daar gescheiden van de vader van het kind. De vrouw zou al een tijdje neerslachtig zijn geweest en daarvoor al professionele hulp hebben gezocht. Maar dat laatste heeft het drama niet kunnen verhinderen.

De vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht maar kon wel al verhoord worden. Buren van de vrouw reageren vol ongeloof op het drama.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op ­zelfmoord1813.be.