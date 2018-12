Alweer record: nooit stonden we meer in de file dan afgelopen jaar

Nooit eerder stonden we vaker in de file dan afgelopen jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum die VTM Nieuws inkeek.

In totaal stonden we in de eerste elf maanden van dit jaar ongeveer 925.000 uur stil in Vlaanderen. Dat is meer dan in 2017, ook al een recordjaar. Toen stonden we 913.000 uur stil. Bij die 925.000 uur moeten ook nog de cijfers van december gerekend worden.

Omdat er op de snelwegen meer files zijn, proberen bestuurders die te ontwijken door binnenwegen te nemen, maar ook gewestwegen raken steeds meer verzadigd.

En niet alleen in tijd is het aantal files toegenomen, ook in kilometer wordt er weer een stijging opgetekend.

Volgens VTM Nieuws is er ook goed nieuws: de stijging in de files is minder groot dan de voorbije jaren.