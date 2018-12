Kies uw favoriete sportmoment van 2018: de Belgian Cats versus Club Brugge

Vaarwel 2018, vaarwel strafste Belgische sportjaar ooit. Onder het motto ‘Moeilijk gaat ook’ selecteerde onze redactie twaalf sportmomenten die het tot 29 december telkens in een onderling duel tegen mekaar opnemen. U beslist wie doorstoot naar de grote finale en wat nu precies het strafste moment was. Woensdag haalde Nina Derwael (65%) het van Remco Evenepoel (35%). Vandaag mag u kiezen tussen de Belgian Cats op het WK en de 0-4 van Club Brugge in Monaco. Lees hieronder onze pleidooien, stemmen kan u onderaan.

MOMENT 1. WK basketbal in Tenerife: De sprong van onze Cats

Vergeef mij, maar ik heb geen kaas gegeten van basketbal. Zelfs geen babybelletje. Voor mijn laatste lay-up moet ik terug naar het middelbaar. Geen groot succes, tijd noch lay-up. Mijn laatste geslaagde worp moet een tweetal jaar later gevolgd zijn. Een weddenschap voor een bakje Maes. Van halverwege het veld gooide ik stoemelings de bal rechtstreeks in de ring. Een avond hebben ze Magic voor mijn achternaam gekleefd. Meteen de laatste stuiptrekking van een nooit begonnen basketbalcarrière.

Maar met een beetje data-analyse kom je al een heel eind voor deze eindejaarsrubriek. Het beste sportmoment? Dan gaan we toch niet over emoties beginnen. Meer gejuich bij de Duivels? Meer kirrend harten bij onze hockeyers? Naast de kwestie. Niks zo fluïde als de roerselen van het hart. En meetbaar is het al helemaal niet. Wie een sportprestatie écht op zijn waarde wil taxeren, laat zich niet afleiden door de kreten van verblinde bewonderaars. Die kijkt naar de statistieken.

En daar komen de Belgian Cats om het hoekje piepen. Drie jaar geleden stond deze vrouwenbende nergens. EK 2015: 35 landen meldden zich voor de kwalificaties, 20 mochten naar het toernooi. België niet. Voor voetballiefhebbers met enig geheugen: denk de Duivels onder Vandereycken. Nitwit onder de nitwits. Het vrouwenbasketbal was begraven in de donkerste grot. Tot de steen voor het graf werd weggerold. Door wie? Waarom? Sla me dood. Opnieuw: geen kaas gegeten – zelfs geen plakje Camembert. Hoeft niet. Zeker is: sinds september horen de Cats tot de beste vier op deze aardkloot na een zege tegen Frankrijk, vaste medailleklant op de laatste vijf EK’s, zilver op de Spelen in Londen én het nummer drie van de wereld. Wat België-Brazilië was voor de Duivels, was België-Frankrijk voor de Cats. Met dit verschil dat de Cats van nog veel verder kwamen. De strafste sportprestatie. Daarvoor hoef je niks van basketbal te kennen.

MOMENT 2. Champions League: De avond dat alles klopte

0-4. Een score die de wereld rondging. De grootste Belgische zege in 26 jaar Champions League, de meest prestigieuze clubcompetitie in de meest beoefende en meest bekeken sport ter wereld. Club Brugge flikte het op een regenachtige dinsdagavond in het mondaine Monaco, waar alle puzzelstukjes plots in elkaar leken te passen.

Alleen was dat niet eens zo. Want het strafste aan die 0-4 was dat Club Brugge niet eens écht goed speelde. Club Brugge had het geluk dat de tegenstander in een vormcrisis verkeerde, dat doelman Ethan Horvath hen rechthield in de beginfase en dat het zelf bijna aan 100 procent afwerkte die avond.

Waarom dit dan uw sportmoment moet zijn? Omdat voetbal door de hele wereld serieus genomen wordt, maar we ondanks het succes van de Rode Duivels toch een klein voetballand blijven. Het clubvoetbal is namelijk veel belangrijker. Club Brugge hield ondanks de uitschakeling in de groepsfase veel meer over aan de Champions League dan de Rode Duivels aan hun brons op het wereldkam­pioenschap.

Zelf hebben we het maar wat graag over ‘dat kleine Belgische clubje’ tegen mastodonten als Real Madrid of Paris Saint-Germain. We staan achtste op de UEFA­ranking van beste clubs, maar kruipen veel te makkelijk in de rol van underdog. Blij met een gelijkspel, of als we niet te zwaar verliezen. We verkiezen gezichtsbehoud boven geloof in een stunt. We ­laten teams die in eigen land vol voor de aanval kiezen, ­ineens onheus verdedigen.

Net daarom had het Belgische voetbal die 0-4 zo hard nodig. Die uitslag zal voor altijd in de ­geschiedenisboeken blijven staan, maar mag gerust ook in een mooi kadertje hangen, boven de hoofden van de trainers die ooit nog met een Belgische club Champions League willen spelen. Om hen eraan te herinneren dat de puzzelstukjes ook voor ons wel eens goed vallen, wat we onszelf ook durven wijsmaken.

