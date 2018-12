Vijf gewonden bij overval op Weens klooster

Brussel - In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn vijf gewonden gevallen bij een overval op een klooster. Dat meldt de politie van Wenen op Twitter. Eén slachtoffer is zwaargewond. Het gaat om ordebroeders, die urenlang waren vastgebonden. Terreur is uitgesloten, aldus nog de politie.

“Twee onbekende daders overvielen tegen 13.30 uur meerdere ordebroeders in het klooster Maria Immaculata in Strebersdorf (een gemeente in Wenen, nvdr.)”, aldus de politie. “De overval duurde meerdere uren. Om 16.17 uur ontdekten onze collega’s de vastgebonden en soms zwaargewonde slachtoffers.”

Volgens de huidige stand van het onderzoek eiste minstens één van de twee daders waardevolle voorwerpen en cash geld. “Het juiste motief is momenteel nog onduidelijk”, aldus de politie, die wel zegt dat terrorisme kan worden uitgesloten.

De politie van de Oostenrijkse hoofdstad waarschuwde ook dat het om een groot gebouwencomplex gaat, waardoor de ordediensten niet kunnen uitsluiten of er nog daders of slachtoffers zijn.