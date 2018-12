Laurent Ciman trekt opnieuw naar Canada… en gaat daar spelen bij aartsrivaal van ex-club

De kogel is door de kerk: Laurent Ciman verlaat Europa alweer na vier maanden en gaat opnieuw in Canada voetballen. De Rode Duivel verlaat zijn Franse club Dijon en trekt naar Toronto FC, nota bene de aartsrivaal van zijn voormalige team Montreal Impact. Ciman had enkele dagen geleden al in onderling overleg met Dijon zijn contract ontbonden.

Ciman verliet in 2015 Standard om in Canada te gaan voetballen. Cimans dochtertje, dat aan autisme lijdt, zou daar betere verzorging kunnen krijgen. De Rode Duivel kon aan de andere kant van de Atlantische Oceaan aan de slag bij Montreal Impact. Daar bleef hij twee seizoenen, tot hij in 2017 werd betrokken in een ruildeal met Los Angeles Galaxy. Iets waar Ciman woedend om was, want de deal ging door zonder zijn toestemming. Onze landgenoot verliet vorige zomer The Galaxy om in Frankrijk te gaan voetballen, maar na nog geen vier maanden is dat avontuur dus al ten einde. Toronto FC is de club waar ook Victor Vazquez (ex-Club Brugge) voetbalt.

