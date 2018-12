Op bezoek bij de fans van Anderlecht voor de laatste thuismatch: “Het zou wel eens PO II kunnen worden”

Voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen (tegen Waasland-Beveren) gingen we op bezoek bij het geplaagde Anderlecht. We vroegen aan een aantal trouwe supporters wat zij vonden van de malaise bij hun ploeg én hoe zij het zouden oplossen.

RONNY BUYSSE

Foto: Marc Gysens

Wat moet er veranderen bij Anderlecht?

“Veel. Eerlijk gezegd mag Marc Coucke vertrekken van mij. Het is niet normaal: Coucke komt hier een overname doen, plotseling is de ploeg weg, iedereen vertrekt hier. Hij ontslaat zomaar Hein Vanhaezebrouck.”

Wie zou voor jou de nieuwe coach mogen worden?

“Met zo’n ploeg? Dat gaat niet hé, dit zijn jonge jongens die nog bij de beloften zouden moeten spelen, ze zijn nog niet capabel om een ploeg als Anderlecht te dragen. Ze hebben nog niet de ervaring om op 15 of 16 jaar tegen een ervaren speler van 32 te spelen. “

Welke spelers moeten er bijkomen in januari?

“In eerste instantie begint het met goeie scouting. Daar haal je goeie spelers mee naar Anderlecht. In de tweede plaats is er ook goede begeleiding nodig in de vorm van de technische staf. En die is er momenteel niet. Iedereen is vertrokken, Michael Verschueren gaat dat nu op zich nemen, want Devroe was daar ook niet de ideale persoon voor die functie. Het is een echte warboel aan het worden, en dat zou niet mogen voor een ploeg als Anderlecht. De ploeg was goed, waarom dan zo’n drastische veranderingen als het niet nodig is?”

Waar eindigt Anderlecht dit seizoen?

“Wat ik ga zeggen is heel gevaarlijk, maar het zou wel eens play-off 2 kunnen worden. We hebben nu geluk dat AA Gent en Charleroi punten laten liggen, maar als we nu gelijkspelen of verliezen… Dan wordt het héél gevaarlijk, want het is maar een puntje of twee verschil. Als ik dan andere wedstrijden bekijk, van Racing Genk, Club Brugge, Waasland-Beveren of Moeskroen, daar zie je tenminste nog voetbal. Het voetbal hier, dat is amateurvoetbal. Zoals Eendracht Aalst, hetzelfde niveau.”

KARINE DESMET

Foto: Marc Gysens

Wat moet er veranderen bij Anderlecht?

“Veel. Heel veel. We wachten nu op een nieuwe trainer.”

Wie zou voor jou de nieuwe coach mogen worden?

“Mij maakt het weinig uit, als het maar een goeie is. Er is nu veel blabla over Cocu, maar ik wacht af. Ik zal wel zien wie het wordt.”

Welke spelers moeten er bijkomen in januari?

“Er mag zeker wat bij op het middenveld en in de aanval, en liefst ook wat ervaring in de verdediging. Spelen met jonge talenten is altijd goed, maar die gaan het toch niet halen nu. Liefst uit de eigen competitie, maar die hebben ook niet altijd de kwaliteiten om mee te kunnen in play-off 1.”

Waar eindigt Anderlecht dit seizoen?

“We hopen nog altijd op play-off 1. Maar er mag nog een nieuwe trainer komen, eer die hier alles weer op de rails krijgt… Het zal eerder iets voor volgend seizoen zijn.”

CHRISTIAAN VAN DORPE

Foto: Marc Gysens

Wat moet er veranderen bij Anderlecht?

“Coucke. Ik ben al blij dat de club niet in Thaïse handen gevallen is, en binnen België gebleven is. Maar niet aan zo iemand, want het is een clown. Ik ga regelmatig mee naar de VIP, en daar is het compleet veranderd: geld, geld, geld. Je betaalt er 6,5 euro voor een hamburger die buiten het stadion 3,5 euro kost. Nu zien we ook dat in ons abonnement geen play-off 2 zit, dus we zijn dubbel gekloot.”

Waar eindigt Anderlecht dit seizoen?

“Ik ben al heel mijn leven supporter van Anderlecht, ik heb ze ooit nog zestiende weten staan met Nieuwjaar en het toch nog zien goedmaken. Nu zie ik het ze echt niet meer ophalen, ik denk dat het slecht gaat aflopen en we buiten de top zes gaan eindigen. Mijn hart breekt als ik dat zie. “

Wie zou voor jou de nieuwe coach mogen worden?

“Ik zeg altijd dat je met een Hollander niets verkeerd kan doen. Mario Been zou een goeie coach kunnen zijn in mijn ogen. Let op, we hebben een goeie kern, maar die is nog net iets te jong. Binnen twee à drie jaar gaan we een goeie ploeg hebben. Maar al die mannen van Oostende, die hadden niet moeten meekomen (lacht).”

TIM JOLIE

Foto: Marc Gysens

Wat moet er veranderen bij Anderlecht?

“Laat Kompany om te beginnen al eens terugkomen. Achterin en in het scoutingsbeleid mag er heel wat veranderen. En dan nog een trainer die van aanpakken weet. “

Wie zou dat dan voor jou mogen worden?

“Volgens mij niet Cocu. Kijk, ik vind het jammer dat ze Vanhaezebrouck buiten gesmeten hebben. Die had volgens mij meer capaciteiten dan dat we nu te zien hebben gekregen. Maar er was te weinig materiaal voor die jongen, te weinig respect ook. Er moet in januari materiaal bijkomen, zo simpel is het.”

Welke spelers moeten er bijkomen in januari?

“We moeten van achteruit beginnen, en er moet ook een beter systeem komen. We hebben een jonge ploeg, maar we missen ervaring in bepaalde linies. “

Waar eindigt Anderlecht dit seizoen?

“Ik hoop in play-off 1. Dan zou ik na dit seizoen al tevreden zijn. Het is niet om aan te zien, jammer genoeg. Na zestien jaar een abonnement gehad te hebben op Anderlecht, vind ik het echt spijtig om het te moeten zeggen: dit is één van de ergste seizoenen die ik heb meegemaakt.”