Huiszoeking bij stadsontwikkelingsbedrijf van Stad Gent over gebruik van skybox Ghelamco Arena

Gent - Het gerecht heeft donderdag een huiszoeking uitgevoerd in het kantoor van sogent, het stadsontwikkelingsbedrijf van de Stad Gent. Een onderzoeksrechter kwam documenten inzien. Het onderzoek zou zijn opgestart door een klacht die is ingediend tegen onbekenden, over het gebruik van de skybox in de Ghelamco Arena.

De timing is opvallend. Christophe Peeters (Open VLD), die opzij werd geschoven door zijn eigen partij als schepen, kwam dit jaar in opspraak voor enkele bezoekjes in de veelbesproken skybox. Peeters gaf aanvankelijk aan vijf keer gebruik te hebben gemaakt van de skybox. Eten en drinken daarvoor werd gefactureerd aan de Stad. Nadien bleek dat hij nog twee keer in de skybox zat, in een privé gezelschap.

Nadat dit bekend raakte, via een mail van de voormalige directeur van sogent, moest Peeters in de gemeenteraad schoorvoetend toegeven dat hij dit niet gemeld had.

Frank Van Goethem, de waarnemend directeur van sogent, bevestigt dat er een huiszoeking heeft plaatsgevonden donderdag. “Er zijn een aantal dossiers meegenomen, maar het onderwerp van het onderzoek is mij niet meegedeeld.”