Engelse voetbalbond klaagt Arsenal-coach Unai Emery aan na waterfles-incident

De Engelse Voetbalbond (FA) heeft Arsenal-coach Unai Emery donderdag beschuldigd van wangedrag tijdens de wedstrijd van Brighton tegen Arsenal. De Spanjaard trapte uit frustratie een waterflesje naar de thuissupporters. Arsenal raakte niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Onmiddellijk na de wedstrijd zocht de 47-jarige Emery de supporters in kwestie op om zijn verontschuldigingen aan te bieden. “Ik hoop dat ik geen sanctie krijg, maar ik moet de gevolgen van mijn acties dragen. Ik was gefrustreerd, maar wou de supporters nooit raken. Het spijt me, en ik hoop dat we daarmee de zaak kunnen laten rusten”, erkende Emery onmiddellijk zijn schuld.

Emery ging na de wedstrijd zijn excuses aanbieden aan de fans van Brighton. Foto: Photo News

De FA reageert echter onverbiddelijk. “Op een waterfles trappen tijdens een wedstrijd, is ongepast gedrag. Hij (Emery) krijgt tot 2 januari 2019 de tijd om zichzelf te verdedigen”, klinkt het in een officieel statement.

Emery riskeert minstens één dag schorsing. In 2016 werd José Mourinho, toen actief bij Manchester United, voor één wedstrijd geschorst voor een gelijkaardig incident.