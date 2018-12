Vormer matchwinnaar voor Club Brugge: “Maar hij kon het moeilijk accepteren dat hij op de bank was gestart”

This was your captain speaking. Ruud Vormer moest na zijn schorsingsdag tegen Antwerp tevreden zijn met een plaatsje op de bank, maar werd uiteindelijk matchwinnaar met de enige goal van de partij. Spreken wou of mocht hij achteraf niet, maar bij Club waren ze wel lyrisch over de Nederlander. Al was er ook een logische verklaring waarom de kapitein – net als Denswil – niet aan de wedstrijd begon. “Voor deze match koos ik voor de jongens die het zo fantastisch deden tegen Antwerp”, verklaarde Leko, die dus voor de match met een soort dilemma zat. “Ik heb dat ook aan de groep uitgelegd. Vormer begreep dat, maar als pure winnaar kon hij het moeilijk accepteren. Zijn reactie op het veld maakt mij superblij. De laatste vier weken is hij heel goed bezig en heeft weer zijn vorm van vorig seizoen.”

Vicekapitein Vanaken had wel oren naar de uitleg van zijn coach. “De match tegen Antwerp was gewoon heel goed, dus daarom is het logisch dat de coach dezelfde spelers het vertrouwen gunde. Anderzijds is hij natuurlijk wel de kapitein.” Volgens Vanaken is Vormer nog steeds dezelfde gouden Vormer van vorig seizoen. “Al waren zijn statistieken in het begin van het seizoen wel wat minder en daarop werd hij afgerekend. Voor de rest was hij qua spel helemaal niet veranderd. We hebben tegen Lokeren gezien dat Ruud nog steeds heel belangrijk is voor deze groep. Nu maakte hij een keertje het verschil als bankzitter.”

“We weten op welke posities er nog kwaliteit bij kan”

Club duikt nu de winterstop in en dus is het traditiegetrouw afwachten of er spelers vertrekken of bijkomen. “Dat er interesse is voor spelers, is normaal”, zegt Leko. “Dat is voetbal. Ik ben ook trots als er interesse komt voor onze beste spelers. Dat betekent dat we goed bezig zijn en dat die spelers progressie gemaakt hebben. Maar ik ben daar zelf niet mee bezig. Voor mij was vandaag het belangrijkste om hier te winnen in Lokeren. Met de transfers houdt het bestuur zich bezig. We hebben in elk geval een brede kern en genoeg kwaliteit, waarmee we in staat moeten zijn om elke wedstrijd te winnen. Er is gezonde concurrentie, maar tegelijkertijd zijn we superambitieus en kritisch. We weten op welke posities er nog kwaliteit bij kan. Er is in elk geval genoeg marge om nog te groeien. Ik heb dan ook het gevoel dat 2019 nog beter kan worden.”

