Eén jaar na ramp met kraan, en nog steeds kunnen bewoners niet terug naar hun appartement

Nieuwpoort - Een jaar nadat een reusachtige torenkraan instortte op een appartementsblok in Nieuwpoort, is het gebouw nog altijd niet hersteld. “Het is een trieste verjaardag, want de sporen van de ramp zijn nog altijd goed te zien”, zegt de Nieuwpoortse burgemeester Geert Vanden Broucke. Over wie de renovatie zal betalen, wacht nog een bitse juridische strijd.

Alsof een gigantisch zwaard er dwars door was gekliefd: toen op 27 december vorig jaar een bouwkraan op het appartementsgebouw Mosselbank in Nieuwpoort viel, was de schade enorm. Een jaar later is de schade nog altijd niet hersteld: verschillende bewoners zijn nog steeds niet kunnen terugkeren naar hun appartement.

“Het onderzoek loopt nog”, zegt Geert Vanden Broucke (CD&V), burgemeester van Nieuwpoort. “En ook de procedure met de verzekeringen is nog niet afgerond. Er zijn vandaag nog altijd mensen die komen kijken naar hoe het er hier uitziet. Het is belangrijk dat we snel starten met de heropbouw.”

Een vrouw van 73 uit Marke kwam om het leven bij de ramp, vier andere bewoners raakten gewond toen de kraan – die al weken aan het wiebelen en wankelen was – omviel. Liefst 27 flats waren (tijdelijk) onbewoonbaar.

Wie gaat dat betalen?

Het onderzoek naar de oorzaak van de kraanramp loopt momenteel op zijn einde, zegt het parket van Veurne. “Het onderzoek is nu al richtinggevend, maar nog niet helemaal voltooid. We hopen dit binnenkort af te sluiten. We denken dat dit in het voorjaar zal gebeuren”, luidt het bij het parket.

Begin januari zouden normaal gezien ook de ruwbouwwerken moeten beginnen, om eindelijk aan de heropbouw te beginnen. Maar wie moet opdraaien voor de kosten, is nog onduidelijk. Wie is verantwoordelijk: de bouwfirma of de (Franse) fabrikant van de kranen? Het wordt nog een lange en complexe juridische strijd om dat te bepalen.

Strengere regels

Vlak bij de plaats waar vorig jaar de torenkraan viel, staat op dit moment opnieuw een groot gevaarte.

“Het is een telescopische kraan die ingeklapt kan worden”, zegt de burgemeester. “Sinds het ongeval van vorig jaar hebben we de regels veel strenger gemaakt. En in de omgeving van de Mosselbank zelf mogen voorlopig geen kranen meer staan. Wanneer hevige wind op komst is, bellen we ook alle aannemers op die in de stad aan het werk zijn.”

