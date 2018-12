Crèche langer open zodat mama later kan werken

Meer crèches zullen volgend jaar dagelijks twaalf uur of langer open zijn. Goed nieuws voor ouders die vroeg beginnen te werken, of pas laat klaar zijn. Al is het niet de bedoeling om kinderen langer dan ze verdragen in de opvang te ­laten, benadrukt Kind&Gezin.

Werk en gezin combineren is voor veel ouders een fikse uitdaging. En al zeker voor wie in shiften werkt, of ook in het weekend aan de slag moet. Gesubsidieerde crèches hebben de verplichting om minstens elf uur per dag open te zijn, maar dan nog sluiten ze vaak om 18 uur, een probleem voor wie pas laat stopt met werken. Een nieuw subsidiereglement brengt daar in 2019 verbetering in.

Kinderopvangcentra kunnen vanaf januari een subsidie krijgen voor ruimere openingsmomenten, een gevolg van een beslissing van de Vlaamse regering afgelopen zomer. Daarvoor moeten de crèches wel minstens één uur extra open zijn (bijvoorbeeld van 6 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds), of de deuren openen op een weekend- of feestdag.

Ouders die hun kind vroeg op de ochtend brengen of laat ophalen, betalen niet per se meer voor die crèches. Net zoals tijdens de ‘normale’ uren, is er alleen een meerkost als je baby of peuter langer dan elf uur per dag in de opvang verblijft. “Al is het systeem zeker niet bedoeld om kinderen 14 uur per dag in de crèche te laten”, zegt Nele Wouters van Kind&Gezin. “Ouders die door hun werk flexibele opvang nodig hebben, krijgen voorrang. En we vragen uitbaters rekening te houden met de draagkracht van het kind. Tenslotte gaat het om heel jonge kinderen.”

Horeca, zorg en retail

Crèches met ruime openingsuren bestaan nu al, maar door de nieuwe subsidie moet het aanbod groeien, zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). “Zodat meer ouders gepaste opvang vinden.”

De vraag naar flexibele opvang is alleszins groot, zegt Soetkin Gryson van Pietje Pek, met twee locaties in Brugge. Eén ervan is open van 6 tot 20 uur, en op aanvraag zelf ’s nachts. “Onze ouders werken in verschillende sectoren: de horeca en het toerisme, maar ook de zorg en de retail bijvoorbeeld. Iedereen wil graag om 19.30 uur tijdens de week nog naar de ­Colruyt, maar dan moet wel ­iemand de kinderen van het personeel daar opvangen.”

De laatste jaren is vooral de vraag naar opvang in het weekend gegroeid bij Pietje Pek. “Waarschijnlijk omdat grootouders vaker dan vroeger zelf nog aan het werk zijn en minder inspringen.”

Volgend jaar komen er in Vlaanderen en Brussel overigens ook nog honderd plaatsen bij voor zogenaamde dringende opvang. Die zijn dan weer bedoeld voor kansarme gezinnen. Crèches houden die plaatsen vrij voor een kind dat binnen de maand opvang nodig heeft, bijvoorbeeld omdat mama plots werk vindt of een opleiding kan volgen.