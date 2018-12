Liberale top moét zich moeien: Open VLD probeert Gentse opstand te smoren na opzijschuiven van vaste waarde

Gent -

De grote liberale kanonnen móéten zich wel moeien in Gent. De opstand over het opzijschuiven van Christophe Peeters als schepen dreigt de verkiezingswinst van Mathias De Clercq daar ernstig te overschaduwen. “Ik ga mij persoonlijk engageren dat Christophe een belangrijke rol zal blijven spelen binnen de partij”, sust die laatste. Maar als dat er eentje is op het nationale plan, dan wordt het daar wel puzzelen voor de liberalen.