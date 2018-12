CLUBNIEUWS. Kara is optie voor Anderlecht, verliest STVV nog een sterkhouder?

De winterstop in de Jupiler Pro League is officieel ingetreden, de transfermarkt opent over drie dagen. Hoog tijd om alle transfernieuwtjes van onze eersteklassers op een rij te zetten.

ANDERLECHT. Nieuw contract voor Verschaeren, keert Kara terug?

Anderlecht onderhandelt met Yari Verschaeren (17) over een nieuw contract. Voorlopig zit de offensieve middenvelder die onlangs debuteerde op STVV niet meer in de kern, maar dat heeft niets met de aanslepende onderhandelingen te maken. Een doorbraak laat wat op zich wachten nu alle aandacht gaat naar de komst van een nieuwe coach.

Toch kijkt paars-wit ook uit naar aanwinsten. Een optie om de defensie te versterken, is Kara Mbodj (29). De Senegalees is uitgeleend aan Nantes, maar in Frankrijk mag een ploeg maar vijf spelers huren en Nantes zou in januari andere spelers willen lenen. Het zou Kara dan eventueel willen terugsturen naar Brussel. De Senegalees stond vorige week wel nog in de basis tegen PSG, maar daarvoor was het van 27 oktober geleden dat hij nog aantrad in de competitie. Anderlecht mist een leider en onderhoudt nog goeie contacten met Kara.

ZULTE WAREGEM. Ibrahima Seck op komst?

Ibrahima Seck mag vertrekken bij Racing Genk en kan rekenen op interesse van Zulte Waregem. De Senegalese middenvelder kwam vorig seizoen tijdens de winterstop op voorspraak van trainer Philippe Clement over van Waasland-Beveren. Seck speelde na januari op één na alle wedstrijden voor de Limburgers, maar moet dit seizoen hoofdzakelijk vrede nemen met een plaats op de bank.

Na de nederlaag tegen Kortrijk kregen de spelers een week vrij. De troepen van Francky Dury hernemen op 5 januari. Op 6 januari vertrekt Essevee om 7.20 uur vanuit Oostende op stage naar het Spaanse Marbella. De uitleenbeurt van Oldrup-Jensen zit erop. Hij keert terug naar Waregem, maar mag vertrekken.

KRC GENK. / STVV. Genk haalt sterkhouder weg bij buur STVV

Foto: Isosport

Racing Genk wil de wintermercato openen met een van de sterkhouders van revelatie Sint-Truiden: Casper De Norre (21). De linksachter heeft een persoonlijk akkoord met Genk voor 4,5 jaar en ook op clubniveau schieten de onderhandelingen op voor een transfersom rond drie ­miljoen euro, plus bonussen.

STVV kan of wil met het oog op Play-off 1 geen veto stellen tegen het vertrek van sleutelspelers. Daarbij speelt de realiteit een rol: Roman Bezus, Yohan Boli en Alexis De Sart zijn in juni einde contract. De club heeft opties in hun contract om hen langer te binden, maar in het geval van Bezus staat daar een flinke loonsverhoging tegenover. Dat doet Sint-Truiden twijfelen. Bovendien wil de Oekraïner ook zelf zijn prestaties verzilveren. Andere clubs kregen al het signaal uit de entourage van Bezus dat hij in januari op de markt is.

AA GENT. Extra fitnesszaal op komst

AA Gent plant binnen enkele maanden nieuwe bouw­werken op het ­oefencomplex in Oostakker. Naast de indrukwekkende power hill komt er voor de spelers van coach Jess ­Thorup ook een bij­komende fitnessruimte. De Buffalo’s blijven zo de trainingsfaciliteiten voor hun A-kern verder optimaliseren. Sinds de zomer van 2017 trainen ze in het oefencomplex in Oostakker, het geesteskind van Hein ­Vanhaezebrouck.

STANDARD. Carlinhos kondigt vertrek aan

Carlinhos zal in de winter­mercato wellicht terugkeren naar Brazilië. Op zijn Instagram kondigde de 24-jarige Braziliaan zijn afscheid bij de Rouches aan. Fluminense en Guarani zouden interesse tonen. “Bedankt voor alles, Standard. Het is tijd om nu bij mijn familie te zijn. Ik hoop jullie ooit terug te zien”, valt er te lezen.

Op winterstage in Marbella speelt Standard op dinsdag 8 januari om 16.00 uur tegen Mainz. Op vrijdag 11 januari ­oefenen de Rouches om 17.00 uur tegen Borussia Mönchengladbach.

KV KORTRIJK. Vakantie tot 4 januari

Meteen na de gewonnen derby tegen Zulte Waregem kregen de spelers van KV Kortrijk vakantie. Op vrijdag 4 januari worden ze weer op de club verwacht. De meesten trekken er een weekje op uit. Trainer Yves Vanderhaeghe gaat op reis naar de zon, Gary Kagelmacher maakt zelfs de trip naar zijn vaderland Uruguay, waar hij oud en nieuw wil vieren in familiekring.

KV OOSTENDE. Op stage wellicht tegen Utrecht

Na de laatste competitiematch van 2018 tegen STVV hebben de Oostende-spelers ­vakantie tot 5 januari. Dan vertrekt KVO op stage naar het Spaanse Murcia, waar het tot 12 januari zal trainen. De spelers en staf verblijven in Hotel La Torre Golf Resort. De komende dagen wordt er normaal gezien ook minstens één oefenmatch bekend­gemaakt voor tijdens de winterstage. Normaal gezien oefent Oostende op 10 januari om 15.00 uur tegen het Nederlandse FC Utrecht.

CERCLE. Vakantie tot 7 januari

Onmiddellijk na de 0-1-nederlaag tegen Eupen mochten de spelers op vakantie. Op maandag ­7 januari worden ze weer op de club verwacht. De spelers trainen dan één keer in Brugge, alvorens op stage te vertrekken naar Spanje. Op ­12 januari speelt de Vereniging op Spaanse ­bodem allicht een oefenmatch tegen Antwerp.

EUPEN. Barça haalt ex-speler van Eupen bij A-ploeg

Foto: Photo News

Vorig seizoen vocht hij nog met Eupen tegen de degradatie en speelde hij in Play-off 2, maar vanaf januari zal Moussa Wagué de kleedkamer delen met Lionel Messi. De 20-jarige Senegalees maakte afgelopen zomer de overstap van Eupen naar de B-ploeg van FC Barcelona. Het duurde even voor hij speelgerechtigd was, maar de jongste maanden maakte de Senegalees kennelijk indruk bij Barcelona B. Volgens de Spaanse sportkrant Marca wordt de rechtervleugelverdediger immers overgeheveld naar de A-ploeg. Het nieuws werd intussen bevestigd door Barça-coach Ernesto Valverde.