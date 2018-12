Jonge vrouw herkent twee jaar na de feiten man die haar verkrachtte, politie houdt zoekactie

Heist-op-den-Berg - Een 24-jarige vrouw uit Heist-op-den-Berg is ervan overtuigd dat ze begin deze week de man heeft herkend die haar twee jaar geleden heeft verkracht. Ondanks een robotfoto die destijds in de media verscheen, kon de dader nooit worden gevat.

Maandag stond het slachtoffer in het winkelcentrum van Heist plots oog in oog met de man. De man zou weggevlucht zijn. Twee jaar geleden wandelde het slachtoffer in de buurt van het Bergbos in Heist. Plots werd ze door een man aangesproken die haar vertelde dat zijn grootmoeder iets verderop gevallen was en hij haar alleen niet recht kon helpen.

De Heistse vrouw liep daarop mee met de man, maar werd door een tweede verdachte vastgegrepen. Het slachtoffer werd in een bestelwagen gesleurd en kreeg ook enkele klappen. Nadien verloor ze het bewustzijn en werd ze misbruikt. Pas enkele uren later kwam de vrouw in een schuurtje in het Bergbos weer bij bewustzijn.

Het Antwerpse parket, afdeling Mechelen, bevestigt dat de vrouw melding heeft gemaakt dat ze haar verkrachter heeft herkend en dat de politie nog een zoekactie in de buurt heeft gehouden, zonder resultaat. Ook de robotfoto wordt volop opnieuw verspreid op de sociale media.

Wie de man herkent, wordt verzocht om contact op te nemen met de lokale politie van Heist-op-den-Berg: 015/750.950.