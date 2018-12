N-VA’er Arents uit partij gezet nadat hij Ninove aan bestuur helpt

Ninove - De dissidente N-VA’er die Ninove achter de rug van zijn partij aan een nieuw bestuur helpt, wordt uit de partij gezet. Dat heeft de Ninoofse afdeling van N-VA donderdagavond beslist.

Dat Joost Arents de klassieke partijen depanneert terwijl zijn partij na een zware pandoering bij de verkiezingen voor de oppositie koos, is bij N-VA slecht gevallen. Zeker bij die andere verkozene Karolien De Roose. Samen met het bestuur van de lokale afdeling bezegelde ze gisteravond het lot van Arents. N-VA wou ook echt niet in een bestuur stappen met de partijen die ze jarenlang vanuit de oppositie had bekampt. Arents verdedigde zijn zet nochtans slim met een verwijzing naar zijn voorzitter – “mijn idool” – Bart De Wever, die in Antwerpen ook zijn ideologie opzij zette en als verbinder met de socialisten in zee ging. “Ik doe in Ninove hetzelfde.”

Oost-Vlaams N-VA-kopstuk Matthias Diependaele bemiddelde nog, maar N-VA nationaal wou naar eigen zeggen zelf niet tussenkomen. Feit is wel dat de keuze om Arents buite te zetten de perceptie creëert dat N-VA nu de kant van Forza Ninove kiest. “Maar dat is hoegenaamd niet zo,” benadrukt Diependaele.