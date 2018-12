Ook verzamelaars moeten zich aanpassen aan duurdere tarieven van Bpost: “Heeft iemand nog een postzegel van 3,5 Belgische frank?”

Drie dagen nog, en dan wordt een brief versturen weer en­kele centiemen duurder. In euro, maar ook in Belgische frank. Want ja, er zijn nog hobbyisten en postzegelhandelaars die zegels in frank hebben. Zij ­halen nu de rekenmachine nog eens boven: 95 eurocent maal 40,3399 is af­gerond 38,5 frank. En dus moeten ze op zoek naar een zegeltje van 3,5 frank.