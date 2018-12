Anderlecht gaat voor Cocu, maar die wil ook schoonzoon van Arnesen als assistent

Anderlecht heeft momenteel elk B-plan in de ijskast gestoken omdat het Phillip Cocu echt wil overtuigen om coach te worden. De eisen van de Nederlandse coach zijn echter niet min. Niet alleen wil Cocu een riant salaris – via bonussen tot 4 miljoen euro per jaar –, maar als hij komt, wil hij ook assistenten meebrengen.

Het gaat in de eerste plaats om Chris van der Weerden (46). Hij is niet alleen een ex-verdediger van PSV en Twente, maar ook van Germinal Beerschot (2004-2006). Daarna was de Eindhovenaar scout voor Manchester City en werkte hij met Cocu bij PSV en ­Fenerbahçe. Bovendien is Van der Weerden getrouwd met de dochter van Frank Arnesen. Jawel, de sportief directeur van Anderlecht. Als dit duo komt, verkleint de kans dat Karim Belhocine mag blijven.

