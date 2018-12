Het sprookje van Oscar and the Wolf en het kasteel van 1,6 miljoen

Kortenberg - De frontman van Oscar and the Wolf, Max Colombie, woont voortaan in Kortenberg. De zanger heeft het parkdomein met het 19de-eeuwse kasteel La Chênaie overgekocht. Vraagprijs: 1.600.000 euro.

De kasteelwoning La Chênaie of Eikelenhof in Kortenberg bevindt zich op een landgoed van 16,30 hectare groot, gelegen aan de Colombastraat in Kortenberg. Het hoofdgebouw telt vier verdiepingen en beschikt over een prachtige inkom met marmeren vloer, een salon met marmeren schouw en Italiaanse ‘trompe l'oeil'-beschilderingen.

Eikelenhof is niet bepaald een klein stulpje. Foto: DKR

Bij het hoofdgebouw horen ook twee bijgebouwen van elk 200 vierkante meter. Het waren vroeger paardenstallen en een koetshuis, maar werden later omgebouwd tot afzonderlijke villa's. Te midden van de gebouwen prijkt een immens verwarmd buitenzwembad.

De achterkant van het kasteel. Het zwembad is niet beschermd. Foto:Christiaan Janssens

Niet instapklaar

Het geheel is ontworpen door Jan Pieter Cluysenaer (1811-1880), de Elvis Presley van de bekendste Belgische architecten, en tevens de geestelijke vader van de Sint-Hubertusgalerij in Brussel.

Colombie zal dus zeker ruimte genoeg hebben om zijn excentrieke kostuums in te bewaren, al moet hij nog geduld oefenen voor hij kan relaxen in zijn nieuwe verblijf.

Sinds de dood van de vorige eigenares in 2014 staat het pand leeg. Er zijn dus renovatiewerken nodig om het majestueuze domein tot zijn oude glorie te herstellen. Daarbij komt dat de eigendom op aanvraag van de gemeente sinds 23 november voorlopige bescherming geniet als cultuurhistorisch landschap. Het pand mag onder deze regeling nog steeds worden gerenoveerd, maar alle verbouwingen moeten de historische waarde van het gebouw in ere houden. Ook de omliggende tuinen en de kapel moeten met de grootste zorg worden behandeld.

Een van de weinige uitzonderingen bij deze conservatieopdracht is het zwembad: dat mag de zanger verwijderen indien hij dat wenst.

Volgens schepen van Monumentzorg Bart Nevens (N-VA) is er een goede reden voor deze bescherming. “De eerste Kortenbergenaren hebben zich rond dit domein gevestigd”, zegt hij. “De villa is gebouwd op de noordelijke helling van de Curtenbergh. Op diezelfde Curtenbergh stond vroeger de voorloper van de Abdij van Kortenberg en de eerste kerk van Kortenberg. Het is ook die locatie waar onze mooie gemeente haar naam aan ontleent.”