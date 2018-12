Familie ontroostbaar nadat moeder zoontje (6) heeft gedood: “Waarom werd jij van ons afgenomen?”

Tamara N. (35), de thuisverpleegster uit Bree die haar 6-jarig zoontje om het leven bracht, is gisteren aangehouden op verdenking van moord. Hoe het jongetje om het leven kwam, is gebleken tijdens de autopsie, maar wordt niet bekendgemaakt. Het kind werd in bad gevonden, maar volgens betrouwbare bronnen kende hij geen verdrinkingsdood. De familie van het jongetje is overmand door verdriet, en begrijpt niet hoe het zover kon komen.

“Woorden schieten te kort en veel te kort was je leven, ik kan het nog steeds niet begrijpen wat er is gebeurd. Jij was altijd het zonnetje in huis. Waarom werd jij van ons afgenomen?” In een aangrijpend ...