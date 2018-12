Maandelijks meer dan 700 gevallen van identiteitsfraude

Brussel - Politiediensten ontdekken elke maand meer dan 700 gevallen van identiteitsfraude. Criminelen, gaande van oplichters tot terroristen, gebruiken dan een valse identiteit of ‘stelen’ de identiteit van iemand anders om misdrijven te plegen. Vorig jaar telde de politie 8.461 gevallen, in de eerste drie maanden van dit jaar nog eens 2.097, zo schrijft De Tijd vrijdag.

De procureurs-generaal gaan binnenkort een rondzendbrief verspreiden om de uitwisseling van informatie tussen het gerecht, de politiediensten en de betrokken overheidsdiensten zoals gemeentepersoneel, te verbeteren, aldus de krant.

Een andere, controversiële maatregel van de regering-Michel in de strijd tegen identiteitsfraude is de invoering van vingerafdrukken op alle identiteitskaarten. Die gaat in april volgend jaar in.