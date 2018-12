Shutdown in de VS zal zeker tot volgende week duren

Republikeinen en Democraten zijn er donderdag in Washington niet in geslaagd een compromis te vinden rond de Amerikaanse begroting. Hierdoor zal de zogenaamde “shutdown”, of sluiting van een aantal overheidsdiensten in de VS, nog zeker tot volgende week duren.

De volgende zitting van de Senaat is gepland voor maandag om 10 uur Amerikaanse tijd, maar het wetgevende werk zou pas woensdag hervatten.

De budgettaire impasse is donderdag al aan zijn zesde dag toe. Grootste struikelblok blijft de eis van de Amerikaanse president Donald Trump om in de begroting 5 miljard dollar te voorzien voor de bouw van een muur op de grens met Mexico. Die eis stuit op een njet van de Democraten. Trump legt de schuld voor de shutdown dan ook volledig bij hen. “De Democratische partij kiest er openlijk voor onze regering te sluiten om illegale migranten te verdedigen in plaats van het Amerikaanse volk”, luidt het in een persbericht van het Witte Huis.

Zolang er geen akkoord is, blijven een aantal Amerikaanse overheidsdiensten gesloten. Honderdduizenden ambtenaren zitten thuis zonder loon, of moeten aan het werk zonder betaald te worden.