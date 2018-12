15 jongeren zitten al 15 dagen vast in steenkoolmijn in India: reddingswerkers racen tegen de tijd

Vijftien jongeren zitten al vijftien dagen vast in een steenkoolmijn in Meghalaya, een afgelegen gebied in het noordoosten van India. Pas na twee weken heeft het bedrijf Coal India een verzoek om hulp ingediend bij de regering, in de hoop de - wellicht illegale - jonge mijnwerkers nog uit de schachten te kunnen redden. En dat is geen dag te vroeg, want de klok tikt. Hevige regenvlagen doen de mijn immers onderlopen en elke seconde telt.

Foto: AFP

13 december, Meghalaya. Een team van kompels trekt zoals elke dag via de liften van een steenkoolmijn 106 meter naar beneden, vlakbij de bergen in de regio van Jaintia. Wanneer ze de liftdeuren sluiten, zien ze het laatste zonlicht verdwijnen. Vijftien dagen later zijn ze nog steeds niet opnieuw op de begane grond.

Pas na twee weken hulp

Het steenkoolbedrijf en de autoriteiten schuiven de zwarte piet nu naar elkaar door. Boos wijzen de familieleden met de vinger naar het bedrijf Coal India. Volgens de gezinsleden van de slachtoffers zou de licentie van de mijn niet in orde zijn. Bovendien is ontmijning van steenkool vanuit kleine horizontale gaten naast kool verboden sinds 2014. Mogelijks zouden de jonge werknemers ook al een hele tijd illegaal en onderbetaald aan het werk zijn in uiterst gevaarlijke omstandigheden.

Maar Coal India schuift de schuld door naar de staat. Het is immers de Indische regering, die de eigenaar is van de mijn. Zij vragen nu dan ook met aandrang om staatshulp. JK Borah, bedrijfsleider van de North Easter Coalfields holding, bevestigt dat er woensdag - na twee weken - gevraagd is om assistentie.

Verschillende politici eisen van elkaar dat ze zo snel mogelijk actie ondernemen, maar dagenlang zorgde dat enkel voor een steekspel van woorden, in plaats van daden. Pas toen minister Conrad Sangma opriep tot actie “omdat de jongeren hun tijd bijna op is”, kwam er respons van de regering. De staat heeft laten weten dat ze op zoek zijn naar “tien krachtigere pompen, buizen, expertise en technische assistentie” om de jongeren zo snel mogelijk op te sporen. Volgens Borah doet het bedrijf hetzelfde en laat het materiaal overkomen uit Asansol, Dhanbad, Bilaspur en andere locaties waar ze de hulpmiddelen kunnen missen. Zij hebben ook een crisiscentrum ingericht vlakbij de site.

2 miljoen liter weggepompt

Ondertussen heeft de minister laten weten dat de werknemers op de mijnsite alvast zijn begonnen met het wegpompen van water. “De locatie van de mijn maakt het niet gemakkelijk, maar we hebben ondertussen 2 miljoen liter water weg kunnen krijgen. De complexe onderneming is echter enorm moeilijk en we moeten bidden en hopen voor het beste. We geven niet op”, reageert Sangma aan Hindustan Times.

Volgens het steenkoolbedrijf zelf is water wegpompen geen oplossing. “We moeten eerst de oorzaak van het lek opsporen, de oorzaak van het probleem. Anders blijven we dweilen met de kraan open”, aldus Borah. De nationale ramphulpverlening is momenteel aan het onderzoeken of er ook een andere mogelijkheid is om in het diepste deel van de mijn te raken. Volgens wetenschappers zou het immers kunnen dat de steenkoolmijn een verbinding heeft met de Lytein-rivier, ongeveer 350 meter verderop.

(De tekst gaat verder onder de beelden.)

Foto: AFP

Geen spoor

De vijftien jongeren hebben nog geen teken van leven kunnen gegeven. Het water zou intussen 20 meter hoog staan, maar de mijnwerkers zouden volgens hun leidinggevenden verschillende mogelijkheden hebben om zich op veilige locaties in de schachten te verbergen. Volgens wetenschappers zouden ze nog voldoende zuurstof kunnen hebben, maar hoe langer ze beneden blijven, hoe meer hun overlevingskansen dalen. Blijven zoeken is dus cruciaal.

Foto: AFP

Het voorval doet denken aan de Thaise voetballers begin dit jaar. De twaalf jeugdvoetballers tussen de 11 en 17 jaar oud en hun coach brachten op 23 juni ondanks het regenseizoen een bezoek aan het grottencomplex Tham Luang-Khun Nam Nang Non in het uiterste noorden van Thailand. Ze werden echter verrast door het snel stijgende water, dat de enige weg naar buiten blokkeerde. Pas na 17 dagen konden de laatsten van hen op 10 juli door duikers bevrijd worden. Alle jongeren raakten levend uit de grot, wat de reddingswerkers in India inspireert om te blijven zoeken.