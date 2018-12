Zinloos geweld in Lebbeke: jongeren slaan man in elkaar aan ijspiste

Lebbeke - Een man is woensdagavond rond 19.30 uur door meerdere jongeren in elkaar geslagen in Lebbeke, zo meldt Het Laatste Nieuws. De feiten, die zich vlak bij de ijspiste in de Stationsstraat afspeelden, werden gefilmd door een meisje dat bij het groepje jongeren hoorde.

Op de beelden is te zien hoe de jongeren de man eerst wat uitlachen, hem dan duwen en slagen. Ook wanneer hij op de grond ligt wordt het slachtoffer nog geslagen en geschopt. Pas als het meisje dat alles aan het filmen is, roept dat de man aan het bloeden is, lopen de jongeren lachend weg.

Het slachtoffer werd even later aangetroffen en naar het ziekenhuis gebracht.