De beste ploeg van het kalenderjaar 2018 is geen verrassing, de nummer vier is dat wél (en ja, Anderlecht stelt teleur)

Het zal u niet verbazen maar RC Genk is veruit de beste ploeg van het kalenderjaar 2018, verspreid over twee competities. De grootste verrassing staat op nummer vier.

Genk verloor in de twee reguliere competitie (2017-18 en 2018-19) slechts vijf keer. Genk speelde wel één wedstrijd meer dan de andere clubs omdat het in februari nog een inhaalwedstrijd speelde tegen KV Oostende. Standard is even ruimschoots tweede en kreeg de minste doelpunten tegen. Landskampioen Club Brugge is pas derde.

De grootste verrassing staat op nummer vier: Zulte Waregem. De ploeg van Francky Dury vecht nu tegen de degradatie maar haalde in Play-off 2 liefst 28 op 30. Nog opmerkelijk: het scoorde met 84 goals het meest van allemaal, tegelijkertijd kreeg het met 66 het op drie na meeste doelpunten tegen.

Van de G5 staat alleen Anderlecht niet in de top-zes. Uiteindelijk verloor Anderlecht in de competitie net niet minder dan het won, maar met de Europese wedstrijden en beker erbij is dat wel het geval. Eupen kreeg de meeste goals binnen, Moeskroen verloor het meest.

KV Mechelen en Cercle Brugge zijn niet in het klassement opgenomen omdat ze maar half seizoen in eerste speelden.