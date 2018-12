Australische marine neemt voor 173 miljoen euro aan heroïne in beslag

De Australische marine zegt vrijdag meer dan 900 kilo heroïne ter waarde van ongeveer 279 miljoen Australische dollar (173 miljoen euro) in beslag te hebben genomen, in een internationale marineoperatie rond kerst in de Arabische Zee.

De bemanning van het Australische fregat HMAS Ballarat vond de narcotica toen ze aan boord ging van twee vissersboten in de internationale wateren in de dagen voor Kerstmis, klinkt het vrijdag in een mededeling van het ministerie van Defensie. Dat gebeurde in het kader van Operation Manitou, een door de VS geleide coalitie van 32 landen die regionale drugs- en wapensmokkel bestrijden.

De drugs was bedoeld voor internationale verkoop en werd vernietigd op zee. “Door deze illegale verdovende middelen uit handen te houden van diegenen die anderen uitbuiten, verbeteren we de levens van mensen in de regio”, zei Paul Johnson, de commandant van de HMAS Ballarat. Over de nationaliteit van de drugssmokkelaars werd niets bekendgemaakt, noch over wat er na de drugsvangst met hen gebeurde.

Sinds Australië in 2014 toetrad tot Operation Manitou heeft de Australische marine al beslag gelegd op 7 ton heroïne en 38 ton cannabis.